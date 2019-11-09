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В единственном регионе России мужчин оказалось больше женщин

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Анадырь, административный центр Чукотки

Росстат нашел единственный регион страны, в котором мужчин больше, чем женщин. Им оказалась Чукотка, пишет в субботу, 9 ноября, «Российская газета».

Тем не менее, численное преимущество мужчин над женщинами и там минимально: их в регионе 50,11 процента.

Почти равное соотношение мужчин и женщин наблюдается еще в четырех регионах, но женщин в них все равно немного больше. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (мужчин там 49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чеченская республика (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ (49 процентов).

В остальной России разрыв выше, в большинстве из них женщин на 6-10 процентов больше, чем мужчин.

При этом, как пояснил советник руководителя Росстата Павел Смелов, мальчиков в России рождается больше, чем девочек, причем эта тенденция наблюдалась еще в начале XX века и сохранялась на всем его протяжении. В следующих за новорожденными возрастных группах разрыв начинает сокращаться, и среди людей возрастом 35-39 лет женщин уже оказывается больше.

Ранее Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян. Их оказалось лишь 12 процентов. Больше всего таких людей в Ингушетии, Крыму и Адыгее. Участникам исследования задавали вопросы о курении, употреблении овощей и фруктов, ежедневных физических нагрузках, потреблении соли и алкоголя.

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