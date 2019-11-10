Футболист сбил с ног тренера команды соперника

Аргентинский защитник «Айнтрахта» Дэвид Абрахам был удален с поля в концовке матча с «Фрайбургом». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Goal.

33-летний игрок побежал за мячом, который покинул поле через боковую линию. При этом аргентинец сбил с ног тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха. Арбитр удалил защитника с поля за нападение на специалиста, несмотря на попытку игрока оправдаться. Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Фрайбурга». Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков «Айнтрахта» и одного игрока «Фрайбурга».

«Фрайбург» расположился на четвертом месте в Бундеслиге. «Айнтрахт» занимает девятую строчку чемпионата.

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