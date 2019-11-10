«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч дальним ударом после розыгрыша штрафного на 41-й минуте забил Рубен Невеш. За шесть минут до конца основного времени матча Рауль Хименес удвоил преимущество «волков». В концовке игры Махмуд Хассан отыграл один мяч.

«Вулверхэмптон» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей, набрал 16 очков и вышел на восьмое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 11 очков, команда находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 23 ноября на выезде сыграет с «Борнмутом». «Астон Вилла» двумя днями позже примет «Ньюкасл».

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