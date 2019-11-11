Немецкий депутат порассуждал о российском Крыме

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал в интервью РИА Новости, что Крым останется российским регионом.

Фризен назвал это «реальным положением дел». По его мнению, антироссийские санкции, введенные Евросоюзом и США, не изменят принадлежности полуострова.

Немецкий депутат отметил, что Евросоюзу необязательно признавать суверенитет России над Крымом, чтобы развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество с этим регионом. Он пояснил, что у ЕС была подобная стратегия для взаимодействия с непризнанными Южной Осетией и Абхазией — так называемое участие без признания.

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Фризен был автором инициативы о снятии антироссийских санкций и провозглашении политики кооперации, а не конфронтации с Россией. 24 октября Бундестаг отклонил это предложение.

Первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Киев, США и ряд западных стран считают присоединение полуострова незаконным. Меры экономического воздействия неоднократно продлевались. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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