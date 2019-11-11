Расплакавшийся из-за украинцев футболист выступил с заявлением

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон в Instagram выступил с заявлением об инциденте, произошедшем в матче 14-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0).

Тайсон заявил, что будет бороться против бесчеловечного и подлого поведения. «Я плакал от возмущения и беспомощности. Мы должны бороться за равенство. Я буду бить себя в грудь и бороться до конца! В обществе не должно быть места расизму! В футболе должно быть больше уважения!» — отметил футболист.

10 ноября бразилец был удален с поля в матче против «Динамо». В ответ на расистские выкрики болельщиков он ударил мячом в сторону трибун и показал средний палец. Тайсон, покидая поле, не сдержал слез.

Бразилец выступает в чемпионате Украины с 2010 года. Сперва он защищал цвета харьковского «Металлиста», а в 2013-м перебрался в «Шахтер». В активе игрока семь матчей в составе сборной Бразилии.

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