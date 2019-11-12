Женщина пожаловалась на мышей в доме и получила оскорбительный совет

Жительница города Ковентри, расположенного в английском графстве Уэст-Мидлендс, получила циничную рекомендацию в ответ на жалобу о заполонивших дом грызунах. Об этом пишет Mirror Online.

Женщина, проживающая в съемном особняке с двумя малолетними детьми, устала от забирающихся в дом мышей. Незваные гости, по ее словам, в последнее время совсем обнаглели и начали бегать по кухне в ее присутствии. Англичанка сообщила о проблеме сотрудникам компании Orbit, сдающей недвижимость в аренду.

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Спустя некоторое время на телефон женщины пришло сообщение с неизвестного номера, в котором некто от имени фирмы-арендодателя написал, что проблему с мышами компания решать не будет. Аноним посоветовал съемщице есть грызунов. Англичанка попыталась позвонить автору сообщения, но ее звонки постоянно отклонялись.

В настоящее время расследованием инцидента занимается полиция. В Orbit заявили, что сотрудники компании не отправляли пострадавшей оскорбительных сообщений.

В 2016 году аналогичный скандал разгорелся вокруг дома американского дизайнера, основателя бренда BCBG Макса Азриа. Кутюрье сдал в аренду свой особняк в Лос-Анджелесе, а клиентка, снявшая дом за полмиллиона долларов в месяц, обнаружила в нем крыс, муравьев и собачьи фекалии.

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