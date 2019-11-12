Дом
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Появилось видео с совещания Медведева в поезде
Московские полицейские устраивали свидания с наркотиками
На месте гибели съеденного акулой туриста умер еще один человек
Стены от мигрантов оказались способом нажиться
Привычка пассажиров брать в самолет ручную кладь оказалась опасной
Десятки российских детей остались без пересадок из-за неодобренного препарата
Россия переложила на США «понятное и здоровое будущее» Байконура
Режиссер «Защитников» назвал награды российских кинофестивалей говном и пылью
Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Новости партнеров

Женщина пожаловалась на мышей в доме и получила оскорбительный совет

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница города Ковентри, расположенного в английском графстве Уэст-Мидлендс, получила циничную рекомендацию в ответ на жалобу о заполонивших дом грызунах. Об этом пишет Mirror Online.

Женщина, проживающая в съемном особняке с двумя малолетними детьми, устала от забирающихся в дом мышей. Незваные гости, по ее словам, в последнее время совсем обнаглели и начали бегать по кухне в ее присутствии. Англичанка сообщила о проблеме сотрудникам компании Orbit, сдающей недвижимость в аренду.

Спустя некоторое время на телефон женщины пришло сообщение с неизвестного номера, в котором некто от имени фирмы-арендодателя написал, что проблему с мышами компания решать не будет. Аноним посоветовал съемщице есть грызунов. Англичанка попыталась позвонить автору сообщения, но ее звонки постоянно отклонялись.

В настоящее время расследованием инцидента занимается полиция. В Orbit заявили, что сотрудники компании не отправляли пострадавшей оскорбительных сообщений.

В 2016 году аналогичный скандал разгорелся вокруг дома американского дизайнера, основателя бренда BCBG Макса Азриа. Кутюрье сдал в аренду свой особняк в Лос-Анджелесе, а клиентка, снявшая дом за полмиллиона долларов в месяц, обнаружила в нем крыс, муравьев и собачьи фекалии.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mum disgusted to be told 'eat mice' after complaining to landlord about rodents
Россиянин разгромил чужую квартиру из-за депрессии
Французам и итальянцам приглянулись шикарные квартиры в Москве
Москвичей уличили в ксенофобии
Назван лучший способ защиты от плохих квартиросъемщиков
Другие материалы рубрики
Дом00:04 8 ноября

«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»

Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
13:09Сегодня

Подсчитаны долги россиян за услуги ЖКХ

12:29Сегодня

ВТБ снизил ставки по ипотеке

09:53Сегодня

Россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке

Дом00:02 2 ноября

Уж лучше вы к нам

Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
08:13Сегодня

Россиян стало чаще заливать

07:20Сегодня

Раскрыты основные покупатели роскошного жилья в Сочи

23:2311 ноября

Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы

Дом00:0520 октября

Во дают!

Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
21:1011 ноября

Россиянка взяла в долг 30 тысяч рублей и осталась без квартиры

19:3511 ноября

В Новой Москве исчезнут новостройки

17:4511 ноября

В Москве недосчитались приличных квартир

Россия
Десятки российских детей остались без пересадок из-за неодобренного препарата
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
Появилось видео с совещания Медведева в поезде
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
Российским школьникам захотели разрешить сдавать ЕГЭ онлайн
«Граждане жили с фигой в кармане»
Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
Российская школьница рассказала матери о «группах смерти» и покончила с собой
Все материалы
Мир
В Израиле объяснили выдачу россиянина США
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Польша обвинила сериал про нацистов в переписывании истории
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Эрдоган заявил о неспособности России и США побороть террористов
Эво МоралесПрезидент Боливии ушел в отставку
Эво Моралес правил 14 лет. Его обвинили в подтасовке итогов выборов
Сбежавшему из Боливии Моралесу затруднили путь
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко обвинили в краже 34 миллионов гривен у армии
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Увольнение украинского консула-антисемита признали незаконным
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
В Киеве рассказали о судьбе закона об амнистии ополченцев Донбасса
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным
Все материалы
Экономика
В России резко подешевела свинина
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Настрадавшимся венесуэльцам пообещали выход из кризиса
Владимир Черников«Что первично — яйцо или курица?»
Гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» о значимости дизайна в бизнесе
Названо лучшее подсолнечное масло в России
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Мировая экономика приготовилась к кризису
Все материалы
Силовые структуры
СК проверит старые обвинения в отношении убившего аспирантку доцента Соколова
КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров
Против этого решения боролся полковник-миллиардер Захарченко
Раскрыты причины попытки побега бывшего главы ЦСКА
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Олег Соколов«Женщины, вино и лошади — это его девиз»
Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде
Российский военный украл авиатоплива на 50 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Россия переложила на США «понятное и здоровое будущее» Байконура
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
США подготовятся к космической войне с Россией и Китаем
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
Израиль прогнал российскую субмарину
Со вкусом
На что способен доступный смартфон с пятью мощными камерами: Huawei nova 5T
Все материалы
Спорт
Ягудин раскрыл отношение к религии
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
20-летняя гимнастка сорвалась с брусьев и получила смертельную травму
Верона ван де Лер«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»
Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
Боец MMA столкнулась на улице с агрессивной ненавистницей Трампа и уложила ее
Фото: Забит Магомедшарипов (слева)Непобедимый дракон
На UFC в Москве проиграло рекордное число россиян. Но Магомедшарипов спас шоу
Чемпион UFC в тяжелом весе захотел побить Тайсона Фьюри
Все материалы
Культура
Режиссер «Защитников» назвал награды российских кинофестивалей говном и пылью
Родина забудет
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Инес Рамирес и Орландо«Выпив стакан спирта, она взрезала себе живот»
Как женщина сама сделала себе кесарево сечение, осталась жива и спасла ребенка
Сыгравшую убийцу в хорроре актрису обвинили в настоящем убийстве
«Мне было интересно сыграть абсолютное зло»
Паника, ужасы и люди-монстры: в прокат выходит продолжение культового «Сияния»
Рэпера Lil Reese нашли с простреленной шеей
Все материалы
Интернет и СМИ
Стендап-комик из Татарстана попал в ДТП и скончался
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
На Украине открыли уголовное дело в отношении Соловьева
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Семья главного наркобарона современности снимется в реалити-шоу о криминале
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски надела расстегнутый пиджак на голое тело
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Невесту затравили из-за желания купить дешевое свадебное платье
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Ким Кардашьян влезла в разговор сестры с репортером и попала на видео
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Дизайнера обругали за пальто Меган Маркл в День памяти павших солдат
Все материалы
Путешествия
Матери предложили держать грудного ребенка на полу из-за проблем с новым Airbus
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Безбилетный пассажир закрылся в туалете самолета и вызвал панику на борту
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Посадка выкатившегося за пределы обледеневшей полосы самолета попала на видео
Партнерский материал
За медом и вином
Искупаться в пивном чане, побывать на средневековом курорте: чем заняться в Словении
Пассажир самолета закинул грязные ноги на соседнее кресло и смутил попутчицу
Все материалы
Из жизни
На месте гибели съеденного акулой туриста умер еще один человек
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Миксер убил женщину на глазах у сына
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Выбрана новая «Мисс Интернешнл»
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Рыбак схлестнулся с агрессивным крокодилом в битве на выживание
Все материалы
Первый тест новой Toyota RAV4
Тест кроссовера, который пережил смену поколений и изменился до неузнаваемости
Самые некрасивые автомобили в мире
Десять машин с неудачным дизайном по версии зарубежных журналистов
Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами
Считаем обновления бестселлера Mitsubishi
Самые крутые УАЗы на бездорожье
Видео: дрэг-рейсинг по пересеченной местности и неожиданный финал
Kia полностью раскрыла внешность новой Optima
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Все материалы
Дом
Женщина пожаловалась на мышей в доме и получила оскорбительный совет
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Подсчитаны долги россиян за услуги ЖКХ
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
На Чукотке починили дороги
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
В Барнауле начали выбирать объекты для благоустройства
Путин допустил передачу части вузов в ведение профильных министерств
Все материалы