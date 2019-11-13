В России ответили оскорбившему страну канадскому хоккеисту

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин отреагировал на оскорбления канадского хоккеиста Джейми Маклеллана в адрес России. Его слова приводит РИА Новости.

Величкин назвал заявления канадца бредом. «После сборов мы увидели, что Маклеллан — лодырь, который приехал чисто пошабашить. Его ведь убрал из команды [главный тренер Дейв] Кинг, его соотечественник. Он сыграл один или два матча, если не ошибаюсь», — отметил он.

Функционер посчитал, что критика России стала трендом среди иностранцев. «Видимо, [Маклеллан] затаил обиду. Вылезло какое-то чудо, о котором никто даже и не помнит у нас», — подытожил он.

Ранее 13 ноября сообщалось, что Маклеллан сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме. Голкипер отметил, что продержался в стране только шесть недель.

Маклеллан с 1993 по 2007 год выступал в различных клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На момент трансфера канадца «Металлург» являлся действующим чемпионом России. После возвращения на родину голкипер объявил о завершении профессиональной карьеры.

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