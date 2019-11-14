ФСБ рассекретила зверства эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела, касающегося совершенных во время Второй мировой войны в лагере в деревне Моглино (Псковская область) преступлений, сообщает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что обнародованный документ содержит показания свидетелей казней и пыток, а также самих палачей. Там же говорится, что осенью 1942 года из лагеря вывезли около 170 цыган, стариков, женщин и детей, которых расстреляли недалеко от Пскова.

В октябре Росатом рассекретил «анкеты специального назначения», заполненные немецкими учеными, которые разрабатывали оружие сначала в Третьем рейхе, а затем в СССР.

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