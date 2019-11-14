В Москве обвалился спрос на вторичные квартиры

Количество авансов за вторичные квартиры в Москве, внесенных покупателями, в сентябре 2019-го сократилось на четверть в годовом выражении, а в октябре — на 30 процентов. Это следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Если в предыдущие годы уровень спроса на «вторичку» осенью был как минимум на 10 процентов выше, чем летом, то в 2019-м активизации сегмента не произошло, констатируют аналитики. Они отмечают, что несмотря на ослабление покупательской активности, объем предложения вторичного жилья не увеличивается, как этого следовало бы ожидать, а, напротив, уменьшается.

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«Одна из причин заключается в том, что на "вторичке" столицы сейчас не ожидается падения цен и потенциальные продавцы жилья в условиях экономической неопределенности не спешат выходить на сделку», — указывают в «ИНКОМ». Снижение спроса на неновые квартиры риелторы объясняют эффектом высокой базы — осенью 2018-го покупательская активность находилась на аномально высоком уровне, поэтому теперь ее снижение кажется существенным. Кроме того, определенная доля потребителей откладывает выход на сделку, ожидая дальнейшего уменьшения ставок по ипотеке.

Ранее в ноябре риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве. Самый сложный запрос, по мнению агентов, — найти квартиру «по фэншуй». В таком случае параметров поиска слишком много, и в итоге все они должны совпасть.

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