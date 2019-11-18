Российский «самолет XXI века» оказался дешевкой

Сумма портфеля твердых заказов на 175 новейших российских самолетов МС-21, полученных корпорацией «Иркут», составила около 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

По словам источников в правительстве и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), страховка и плата за техобслуживание в эту сумму не входят, речь идет только о лизинге.

При этом в корпорации «Иркут» сообщили, что каталожная цена одного самолета равняется 97,9 миллиона долларов. Таким образом, 175 самолетов должны были бы стоить 17,1 миллиарда долларов. Получается, что итоговая сумма всех контрактов оказалась почти вдвое ниже каталожной цены.

Как сообщил РБК замдиректора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин, цена контракта редко совпадает с каталожной, поскольку на итоговую цену контракта влияют различные факторы, в том числе объем заказа и сроки поставок.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. Планируется, что серийный выпуск начнется к концу 2020 года.

Этот пассажирский самолет заявлен как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A320neo — их каталожная цена на 15-20 процентов выше.

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