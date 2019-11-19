Звезда «Ассы» ввязалась в войну за недвижимость в центре Москвы

Российская актриса Татьяна Друбич и ее дочь Анна стали участницами жилищно-коммунального конфликта, разгоревшегося в одном из домов на улице Спиридоновке в центре российской столицы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Героиня легендарной драмы «Асса» проживает в этом доме и вместе со своими соседями борется за чердак здания, который ранее был передан в частную собственность. По данным издания, с 2013 года площадка под крышей меняла владельцев четыре раза. Жители дома подали иск в суд, указав, что не давали согласия на реализацию чердака. Они считают помещение общим имуществом собственников квартир.

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Между тем объявления о продаже объекта регулярно появляются на сайтах агентств недвижимости. Помещение описывается как мансарда в историческом здании, которую можно переоборудовать в апартаменты или офис.

Как отмечает «Московский комсомолец», в июле этого года суд отказал жителям дома в удовлетворении их требований относительно чердака. Однако впоследствии Мосгорсуд наложил запрет на дальнейшие сделки с недвижимостью. Слушания по делу возобновятся в декабре.

Дебют Татьяны Друбич в кино состоялся в 1972 году, когда ее в возрасте 12 лет пригласили сняться в приключенческом фильме «Пятнадцатая весна». Вторым фильмом актрисы стала лента Сергея Соловьева «Сто дней после детства», снятая в 1974-м. Режиссер и актриса впоследствии поженились. В конце 1980-х Друбич исполнила главные роли в культовых картинах Соловьева «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

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