Сбербанк договорился с Mail.ru Group о долгосрочном сотрудничестве

Сбербанк и интернет-компания Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Компании подписали соглашение о партнерстве в сфере транспорта и еды. В частности, будет создана российская платформа O2O-сервисов, в которую войдут Delivery Club и «Ситимобил», сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет», цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood, платформа ERP для ресторанного бизнеса r-keeper и другие.

Кроме того, Сбербанк подписал обязывающие документы по приобретению 36 процентов в компании АО «МФ Технологии» (МФТ) у Газпромбанка и госкорпорации «Ростех». Стоимость сделки составила 11,3 миллиарда рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подписанные соглашения станут продолжением совместных проектов и началом более тесного сотрудничества, где компании смогут объединить технологические и интеллектуальные ресурсы. По словам главы Mail.ru Бориса Добродеева, сотрудничество приведет к росту компаний и рынка в целом.

МФТ была создана в прошлом году в качестве совместного предприятия «Мегафона», Газпромбанка, USM Holdings и «Ростеха». Единственный актив компании составляют акции Mail.ru класса А, дающие 5,23 процента экономической доли и 58,87 процента голосов. Таким образом, Сбербанк в случае завершения сделки получит косвенную долю в Mail.ru.

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