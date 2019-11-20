Условия жизни в Нур-Султане испугали «Манчестер Юнайтед»

Футболистам «Манчестер Юнайтед» рекомендовали отказаться от долгого нахождения на улицах Нур-Султана перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной». Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, спортсменов предостерегли от прогулок по столице Казахстана из-за холодной погоды. Игроков попросили не выходить на улицу больше, чем на десять минут. Отмечается, что в день матча температура может достичь минус 20 градусов.

Встреча между «Астаной» и «Манчестер Юнайтед» состоится 28 ноября. Она пройдет под закрытой крышей на искусственном поле «Астана Арены».

Манкунианцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы. Команда набрала десять очков в четыре матчах. «Астана» замыкает турнирную таблицу группы L, не набрав ни одного очка.

В декабре прошлого года леверкузенский «Байер» перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» испугался российских морозов. Тогда фанаты высмеяли немецкую команду за незнание географии страны.

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