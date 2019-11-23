Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви

В американском штате Огайо защитница животных Мередит Лоуэлл (Meredith Lowell) набросилась на женщину, которая носила одежду с мехом. Об этом сообщает Metro.co.uk.

Инцидент произошел в пресвитерианской церкви Кливленда. Лоуэлл трижды ударила ножом няню, которая пришла с детьми на репетицию хора. Потерпевшую госпитализировали, о ее состоянии не сообщается. Зоозащитница была задержана на месте свидетелем еще до прибытия сотрудников полиции.

Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.

В январе главу южнокорейской зоозащитной организации CARE Парк Со Йон обвинили в убийстве здоровых собак ради того, чтобы освободить места в приюте и получить новые пожертвования. По словам сотрудников CARE, начальница велела им усыпить более 230 псов, ранее спасенных с мясных ферм, где животных выращивают на убой. Работники утверждают, что только десятая часть этих собак страдала от неизлечимых заболеваний, и уверяют, что остальных псов убили из-за их больших размеров. В то же время в документах было сказано, что собак забрали новые хозяева.

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