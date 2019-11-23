Вратарь «Ювентуса» поиздевался над играющими в России футболистами

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в Instagram пошутил над соотечественником Гжегожем Крыховяком, который выступает за московский «Локомотив».

Полузащитник железнодорожников выложил видео гола, который он забил «Тамбову» в матче чемпионата России. Крыховяк пробил с 30 метров, а вратарь Гиорги Шелия не сумел поймать мяч, который летел практически посередине. Щенсны в комментариях посмеялся над ошибкой голкипера и предположил, что в конце карьеры ему стоит задуматься о смене позиции, приехать в Россию и «бить в надежде на ошибку вратаря».

«Отличная стратегия», — посчитал игрок «Ювентуса». Крыховяк ответил ему: «Тебе очень повезло, что мои дальние удары в Лиге чемпионов не дошли до тебя».

«Локомотив» и «Ювентус» дважды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, туринцы одержали две победы со счетом 2:1. Крыховяк и Щенсны, коллеги по сборной Польши, приняли участие в обоих поединках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!