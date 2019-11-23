Описаны выборы временного главы российской легкой атлетики

Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Марина Купцова, претендовавшая на пост исполняющей обязанности главы организации, рассказала, как эту должность получила Юлия Тарасенко. Слова Купцовой приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, перед выборами свою кандидатуру снял еще один вице-президент Юрий Борзаковский, который также является главным тренером сборной. Он хотел избежать конфликта интересов, поэтому отказался участвовать. «Самоустраняться я не планировала. Опыта достаточно, масштаб проблемы я представляю и считаю, что нужно бороться до конца», — рассказала о себе Купцова.

Чиновница отметила, что за Тарасенко проголосовали три-четыре человека, что не составляет большую часть от голосовавших. «Когда дошло до моей кандидатуры, оказалось, что все остальные воздержались», — описала Купцова. Также она поведала, что перед началом заседания сотрудникам ВФЛА выдали повестку дня, в которой было написано, что Тарасенко выступит в качестве председателя. «Ну, что тут можно было сделать», — посетовала Купцова.

Тарасенко получила пост исполняющей обязанности президента ВФЛА после отставки Дмитрия Шляхтина. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене назвала женщину ставленницей предыдущего главы федерации, к увольнению которого она не раз призывала.

Об отставке Шляхтина стало известно ранее 23 ноября. Два дня назад чиновник был временно отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU). Он был наказан за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. В результате разбирательств было установлено, что предоставленные им доказательства невиновности могут быть сфальсифицированы, а в подделке документов ему помогали сотрудники ВФЛА.

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