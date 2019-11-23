В России одобрили проект моста через Лену

Росавтодор положительно оценил проект строительства моста через реку Лена в Якутии. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По его словам, ведомству «понравился» проект. Министр пояснил, что именно этот проект внесут на рассмотрение правительства. «Как только Росавтодор его отдаст, мы его тут же посмотрим, достаточно оперативно», — заявил Дитрих о сроках представления проекта властям.

18 ноября президент России Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Планируется, что при наличии средств строительство моста будет завершено к 2025 году. Его протяженность составит 3,1 километра, еще 10,9 километра будут занимать подходы к мосту от сухопутных трасс. По предварительным расчетам, стоимость объекта составит 82,9 миллиарда рублей.

Строительство моста отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

В настоящий момент у жителей Якутска нет круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом раз в час ходит паром, зимой машины едут прямо по льду.

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