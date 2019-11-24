Россиянам рассказали о сознании пациентов в коме

С медицинской точки зрения состояние комы не может продолжаться дольше четырех недель. Об этом директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов рассказал «Аргументам и Фактам».

По его словам, возможны несколько вариантов выхода из комы: переход в сознание, вегетативное состояние (пациент открывает глаза, самостоятельно дышит, сознание отсутствует) и состояние минимального сознания. Кроме того, нельзя исключать риск летального исхода при коме.

Пирадов подчеркнул, что вегетативное состояние при коме считается постоянным, если оно длится от 3-6 месяцев до года. «За свою долгую практику я не видел ни одного пациента, который вышел бы из вегетативного состояния без потерь», — заявил врач. Он добавил, что прогноз для каждого пациента зависит от множества факторов, в том числе от характера и природы полученных повреждений.

В издание отмечается, что одна из самых частых причин гибели находящихся в коме пациентов — это низкая сопротивляемость организма инфекциям из-за снижения иммунитета.

Также ученые выяснили, что от 30 до 40 процентов пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании. В материале приводится история школьной учительницы, которая очнулась спустя полгода интенсивной терапии. Она призналась, что постоянно испытывала сильную жажду, однако не могла попросить воды. Помимо этого, она рассказала о страхе из-за неожиданных медицинских манипуляций, о которых ее не предупреждали медики.

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