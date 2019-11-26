Раскрыты меры по предотвращению преждевременной смерти

Ученые Национального университета Сеула в Южной Корее выяснили, что метаболический синдром, при котором у пациентов наблюдается высокое кровяное давление, избыток сахара в крови, накопление жира в брюшной полости и высокий уровень холестерина, способствует опасным для жизни сердечно-сосудистым заболеваниям. При лечении синдрома риск уменьшается. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!

Исследователи проанализировали данные, полученные при тройном обследовании 9,553 миллиона человек, которые прошли осмотр с 2009 по 2014 годы. Участники были разделены на четыре группы в зависимости от тяжести метаболического синдрома: те, кто страдал от симптомов в течение длительного времени; те, у кого синдром недавно развился; те, кто вылечился, и те, кто не страдал им никогда.

Оказалось, что наибольший риск сердечно-сосудистых заболеваний наблюдался в группе с метаболическим синдромом, а наименьший — у людей, которые никогда от него не страдали.

Метаболический синдром — заболевание, которое характеризуется увеличением жировой массы, снижением чувствительности тканей к инсулину, повышенным артериальным давлением, а также нарушением углеводного и липидного обмена.

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