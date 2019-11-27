Футболист «Зенита» вспомнил об игре в футбол под пулями

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о непростом детстве. Его слова передает «Чемпионат.com».

26-летний хавбек признался, что, пока он рос, неоднократно сталкивался с опасностями. По словам Барриоса, нередко разборки между преступными группировками разворачивались на улице, рядом с футбольной площадкой.

«Бывали случаи, когда какая-нибудь банда приезжала к нам на разборки — отомстить местным бандитам. Представь, ты никому не мешаешь и просто играешь в футбол. А над головой начинают свистеть пули», — вспоминает спортсмен.

Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019-го. На его счету один гол в 16 матчах Российской премьер-лиги в сезоне-2019/2020.

Барриос родился в колумбийской Картахене. Профессиональную карьеру хавбек начал в команде «Депортес Толима» из города Ибаге. В 2016 году он перебрался в Аргентину, где выступал за «Бока Хуниорс».

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