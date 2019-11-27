Дрифт украинского Т-80БВ попал на видео

Defense Express Channel / YouTube

Дрифт украинского танка Т-80БВ, модернизированного «Харьковским бронетанковым заводов», попал на видео. Соответствующий ролик опубликован Defense Express Channel на YouTube.

В подписи к видео отмечается, что Т-80БВ оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил, который позволяет разгонять 45-тонный танк до 70 километров в час.

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В ноябре в Twitter-аккаунте пользователя 3rd8cav было размещено видео, на котором показано, как американские танкисты на учениях в Южной Корее протестировали танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.

Еще ранее телеканал «Звезда» показал видео, в котором Т-80 выстрелил поленом, а в декабре 2018 года сообщалось, что Т-80БВМ получит возможность стрелять боеприпасами с сердечником из обедненного урана.

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