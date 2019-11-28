Минздрав назвал причину смерти пациентки уникального врача

Ожидавшая операции у российского врача-трансплантолога Михаила Каабака девочка, по предварительным данным, умерла от пневмонии. Об этом сообщили в Минздраве, передает РИА Новости.
Сам Каабак заявил во время брифинга, что последнюю группу вакцин ей ввели 28 октября, сообщил Telegram-канал «Подъем». Согласно действующему протоколу, трансплантацию можно делать спустя месяц после вакцинации — то есть, 28 ноября. «Настя умерла вчера. Комментировать причины смерти и возможности ее предотвратить мы пока не можем, потому что у нас нет результатов вскрытия», — сказал врач.
Ранее Каабак сообщил, что годовалая девочка Настя, которая ожидала пересадку почки, была выписана из стационара и умерла без необходимого ежедневного гемодиализа. Специалист пояснил, что возможной причиной смерти могла стать кардиомиопатия. Она была выписана из стационара и умерла без необходимого ежедневного гемодиализа. Каабак пояснил, что Настя «не амбулаторный пациент».
Отец умершей пациентки трансплантолога Михаила Каабака рассказал, что семью игнорировали в Минздраве несмотря на то, что семья обращалась к главному трансплантологу ведомства Сергею Готье, а также звонила по горячей линии По его словам, семья считает виноватыми тех, кто уволил Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
О смерти девочки Насти стало известно 27 ноября. Операция должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за увольнения Каабака и его коллеги Надежды Бабенко. 26 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова поручила вернуть на работу в НЦЗД Каабака и Бабенко.