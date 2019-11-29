Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

Пуск прошел 28 ноября с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме, уточнили в Минобороны.

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.

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