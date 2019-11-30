«Роскосмос» показал видео сборки «Союза»

«Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в «Роскосмос») выложил на YouTube ролик финальной сборки ракеты-носителя «Союз-2», производимой самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс». Соответствующий фоторепортаж опубликован на сайте компании.

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Там же отмечается, что к настоящему времени запущено более 1,9 тысячи ракет, созданных в РКЦ «Прогресс». «С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства», — говорится в сообщении компании.

В сентябре гендиректор предприятия «Главкосмос Пусковые Услуги» Александр Серкин в ходе конференции World Satellite Business Week в Париже сообщил, что Россия создаст ракету «Союз-2М» для выведения коммерческой нагрузки по конкурентным ценам.

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