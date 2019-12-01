МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана

Турция ставит под угрозу региональную стабильность и презирает принципы добрососедства, продолжая нарушать международное право. Об этом заявили в МИД Греции в ответ на планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продолжить разведку и бурение в экономической зоне Кипра.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве отметили, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности. «Мы надеемся, что руководство Турции понимает, что уважение к международной законности должно быть не на усмотрение страны, а обязательным», — добавили в МИД.

Свое заявление турецкий лидер сделал в ходе открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). По слова Эрдогана, планам продолжить разведку и бурение не помешают «никакие крики и вопли».

После этого присутствовавшая на мероприятии греческая делегация во главе с министром окружающей среды страны покинула церемонию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!