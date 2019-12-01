Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-13» отправили на общую сборку на космодроме Байконур. Об этом говорится в сообщении ракетно-космической корпорации «Энергия».

Сборка будет осуществляться на пусковой площадке номер 31. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) запасы топлива системы дозаправки и 1350 килограммов оборудования и грузов для работы и жизнеобеспечения экипажа. Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.

Запуск космического грузовика запланирован на 6 декабря, хотя изначально предполагалось, что это произойдет 1 декабря. Планы пришлось отложить из-за неисправности бортового кабеля.

Состыковка космического грузовика с МКС произойдет по трехсуточной схеме 9 декабря. Причина в том, что на 4 декабря запланирован запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 — он пристыкуется к МКС 7 декабря. Следующий день американское космическое агентство NASA предложило предусмотреть как резервный.

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