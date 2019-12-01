Пять россиян устроили посиделки со стекломоем и умерли

Пять жителей поселка Дубки Ярославской области погибли в результате отравления. Предположительно, они выпили автомобильный стеклоочиститель в качестве спиртного, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 ноября трое мужчин в возрасте от 31-го до 38 лет скончались в квартире в одном из поселковых домов. Еще две женщины 24-х и 42-х лет были доставлены из этой же квартиры в больницу и позднее также умерли. «В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Тела погибших направлены на экспертизу, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В конце октября москвич решил вылечить похмелье стеклоочистителем и попал в реанимацию с сильным отравлением.

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