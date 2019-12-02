Стала известна примерная стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового российского авианосца может обойтись примерно в 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В результате совещаний промышленности и командования ВМФ России было решено, что оптимальное водоизмещение для нового корабля будет около 70 тысяч тонн, отметил источник. В то же время, в текущей Государственной программе вооружений средств на разработку и строительство авианосца не предусмотрено.

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По словам источника агентства, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца, пока неизвестно, поскольку военное ведомство с этим еще не определилось. Как отмечается, всего существует несколько инициативных проектов, в том числе те, которые были представлены на международном военно-морском салоне Невским ПКБ авианосец «Ламантин» в 2019 году.

На корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн, по замыслу разработчиков, могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников, а согласно проекту Крыловского научного центра — до 90 летательных аппаратов, в том числе беспилотники.

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