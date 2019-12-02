Зеленский объяснил свое недоверие к политикам с помощью математики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не доверяет никому из мировых политиков. Об этом украинский лидер сказал во время общения с западными СМИ, его слова цитирует французское издание Le Monde.

Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос журналистов, верит ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину. «Я никому не доверяю в политике», — сказал он. Поясняя свою позицию, украинский лидер рассказал о детском увлечении математикой и разнице между этой наукой и политикой.

По словам президента, в математике «все было понятно», поскольку эта наука является точной, и там нужно было решать задачи, в которых были одна или несколько неизвестных. Однако в политике, по мнению Зеленского, «есть только неизвестные», и каждый намерен защищать исключительно свои собственные интересы.

В конце ноября Зеленский заявил, что готов провести двустороннюю встречу с Путиным в рамках саммита «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже. Он подчеркнул, что его главным ожиданием от предстоящего саммита является получение понимания, «когда и как мы можем остановить войну».

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Зеленского в ходе этой встречи защищать свою страну, говорить об украинцах как о великом народе, и заявить, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.

В Кремле подтвердили, что лидеры двух государств определенно пообщаются во время саммита, однако формат их встречи будет определен ближе к дате проведения мероприятия. Как уточнил пресс-секретарь российского президента, Путину и Зеленскому есть о чем поговорить.

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