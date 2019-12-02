Воры тайно забрались в музей тайной полиции

Неизвестные обокрали музей тайной полиции Штази в Берлине. Об этом сообщает агентство AFP.
Злоумышленники проникли в здание через окно на первом этаже. Они разбили несколько витрин, украли медали, а также золотые ювелирные изделия и скрылись.
Когда именно было совершено ограбление, неизвестно, но сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в выставочных залах утром 1 декабря.
Директор музея Хоерг Дрисельманн (Joerg Drieselmann) сообщил, что среди медалей был золотой патриотический орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Карла Маркса — высшая награда, вручаемая в коммунистической Восточной Германии, и Орден Ленина. Помимо наград воры вынесли кольца и часы. Когда-то эти украшения были конфискованы Штази у граждан.
После падения коммунистического режима многие предметы были возвращены владельцам, но некоторые из них остались невостребованными и были выставлены в музее Штази.
Ранее сообщалось о краже драгоценностей из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод». В понедельник, 25 ноября, неизвестные вынесли из музея три бриллиантовых гарнитура. Похищение зафиксировали камеры. Директор организации «Государственные художественные собрания Дрездена» Марион Акерманн (Marion Ackermann) заявила журналистам, что точную сумму назвать невозможно, а историческая ценность похищенного существенно превышает стоимость отдельных драгоценных камней. К расследованию подключились специалисты из берлинской полиции, они подозревают, что в похищении замешаны представители столичного преступного клана.