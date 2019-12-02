В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Российские военные подорвались на мине в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.

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В ноябре российско-турецкие патрули несколько раз подвергались нападению местных жителей. Так, 8 ноября колонны забросали камнями в городе Дерик, а 6 ноября — в районе Кобани.

1 ноября российские и турецкие военные начали первое патрулирование района сирийско-турецкой границы. Военная полиция контролировала два участка на западе и востоке зоны, в которой Турция проводила военную операцию против курдских формирований.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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