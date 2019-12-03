Байкал решили застроить

В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, который разрешает строить на озере Байкал объекты социального назначения без проведения обязательной экологической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.
Подобная мера направлена на упрощение строительства и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на Байкальской природной территории. Перечень объектов установят в правительстве. Уточняется, что нормы будут касаться только тех построек, которые не оказывают значительного и умеренного воздействия на окружающую среду.
Также законодатели планируют внести поправки в Градостроительный кодекс, которые упростят подачу документов для проведения экологической экспертизы будущих объектов на Байкале.
Глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что принятие законопроекта поможет решить проблемы с нехваткой больниц, школ и детских садов, а также обеспечит озеру дополнительную защиту.
За создание инфраструктуры (в том числе и для организованных путешественников), которая обеспечит работой местных жителей, выступал и глава Бурятии Алексей Цыденов. По его мнению, на Байкале не место миллионам туристов-«дикарей», а людям должен предоставляться качественный сервис.