Обвинение потребовало казни за убийство падчерицы бойца UFC

Прокуратура Алабамы требует максимального наказания для обвиняемого в похищении и убийстве падчерицы бойца смешанного стиля (MMA) Уолта Харриса Ани Бланчард. Об этом сообщает MMA Weekly.

Одному из трех подозреваемых по делу помимо похищения предъявлено обвинение и в убийстве 19-летней Бланчард. Прокуратура будет требовать наказания в виде смертной казни.

25 ноября сообщалось, что полиция нашла останки Бланчард в штате Джорджия. Поиски девушки продолжались месяц — Харрис и его супруга Анжела сообщили о пропаже 24 октября. Уже в начале ноября полиция задержала первого подозреваемого.

Харрис выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате. Из-за пропажи дочери он снялся с турнира в Вашингтоне, который запланирован на 7 декабря. Первоначально именно американский тяжеловес должен был стать соперником голландца Алистара Оверима.

Смертная казнь разрешена на территории штата Алабама. С 1983 года по июнь 2019-го в штате были казнены 66 приговоренных.

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