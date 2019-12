Еще одну популярную рождественскую песню признали оскорбительной

Ведущий радиостанции BBC Алекс Дайк отказался включать в эфире своего шоу популярную в Великобритании рождественскую песню Fairytale Of New York фолк-панк-группы The Pogues. Об этом сообщает The Independent.

Дайк написал в своем Twitter-аккаунте несколько твитов об этой композиции, однако позднее удалил публикации. Он выразил недовольство текстом трека, в том числе той частью, где фронтмен коллектива Шейн МакГован называет вокалистку Кирсти МакКолл «шлюхой под наркотой», а она в ответ поет строки: «Ты подонок, ты червяк, ты дешевый и паршивый педик».

«Разве мы хотим, чтобы это пели наши дети с заднего сиденья машины? Это оскорбительная кучка низкопробной чепухи для гопников. Мы способны на лучшее», — написал радиоведущий.

Позднее в эфире он рассказал о своем отказе вставлять песню в программу. «Я думаю, что рождественские песни должны быть о радостных детях, игрушках, рождественских елках, заснеженных улицах, лыжных домиках, оленях, оберточной бумаге, Санте, семье, мире на Земле и любви. Я считаю песню The Pogues отвратительной и противной», — пояснил Дайк.

В начале декабря композиция Fairytale Of New York вошла в список самых надоедливых рождественских хитов по версии журнала Variety. Лидером оказалась песня All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри.

В список вошла и созданная Фрэнком Лессером классическая рождественская композиция Baby, It’s Cold Outside. В октябре певец Джон Ледженд решил изменить ее текст, так как посчитал, что в ней можно заметить принуждение к сексу. При этом хит давно был предметом споров. Журналисты называли песню гимном насилию, а также указывали, что она может рассказывать об изнасиловании на свидании. В 2018 году многие американские радиостанции сняли Baby, It’s Cold Outside с эфира.

