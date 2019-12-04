В Госдуме назвали глупостью обвинения в адрес России в «оглуплении» украинцев

Глупо обвинять Советский Союз и тем более царскую Россию в низком уровне образованности украинцев, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в среду, 4 декабря.

Так парламентарий прокомментировал высказывание украинского эксперта Ивана Компана о том, что Российская империя, а потом СССР «выхолащивали украинский интеллектуальный потенциал».

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Чепа отметил, что советская образовательная система была сильной, и многие страны Европы брали ее в пример.

Член нижней палаты парламента Светлана Журова считает слова Компана проявлением русофобии. Она отметила, что сегодня многие россияне также находят общий уровень образования в стране недостаточным. «Но мы точно не будем это связывать с царской Россией и Советским Союзом», — сказала она.

Ранее в среду преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан заявил, что в царской России интеллектуальный потенциал украинцев «выхолащивался», власти СССР также не позволили развивать собственную науку, культуру и искусство.

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