Россиян заинтересовала «История русского секса»

«История русского секса» оказалась самым популярным подкастом 2019 года на сервисе «Яндекс.Музыка». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис также составил рейтинг самых популярных треков и альбомов года. Наиболее популярной композицией стала песня Life российской поп-певицы Zivert.

В топ-5 также вошли треки «Незабудка» Тимы Белорусских, «Грустный дэнс» от украинского дуэта Artik & Asti, bad guy американской певицы Билли Айлиш и «Витаминка» — еще одна композиция Тимы Белорусских.

Самым популярным альбомом года среди пользователей сервиса оказалась дебютная пластинка Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? На втором месте — «Твой первый диск — моя кассета» Тимы Белорусских, на третьей строчке — мини-альбом 7 от Artik & Asti.

