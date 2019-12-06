Макгрегору посоветовали застраховать жизнь перед боем с чемпионом UFC

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усмана Али Абдель-Азиз считает, что ирландскому бойцу Конору Макгрегору будет опасно выступать против его клиента. Об этом он рассказал в шоу Чейла Соннена в YouTube, посоветовав семье ирландца озаботиться страхованием жизни.

По словам менеджера, 31-летний Макгрегор допустил ошибку, согласившись на поединок против американца Дональда Серроне в полусреднем весе. Абдель-Азиз уверен, что этот бой не поможет ирландцу снова стать претендентом и рассчитывать на реванш с одним из его клиентов — россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Он также отметил, что Макгрегор не сможет добиться максимального результата и в полусредней весовой категории. Чемпион дивизиона, как убежден Абдель-Азиз, не просто выиграет у ирландца, но и нанесет вред его здоровью. «Семье Макгрегора надо будет озаботиться страхованием его жизни, если он отважится на бой против Усмана. Да и такой поединок просто нельзя разрешать атлетическим комиссиям. Это опасно», — заявил он.

Ранее 6 декабря стало известно о желании Макгрегора побиться с еще одним представителем дивизиона Хорхе Масвидалем. Поединок против Серроне состоится 18 января и пройдет в полусреднем весе. Бой станет первым для Макгрегора с октября 2018-го.

В последний раз ирландский боец выходил в октагон в октябре 2018-го. Он уступил Нурмагомедову в поединке за пояс UFC в легком весе. В прошлом Макгрегор становился чемпионом в двух весовых категориях.

Усман завоевал пояс в марте 2018-го, победив американца Тайрона Вудли. Последнему удалось четырежды защитить титул перед поражением от Усмана.

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