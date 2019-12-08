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Российские Су-35 перехватили израильские истребители

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии. Об этом сообщает Avia.pro.

Вероятно, речь идет о двух Су-35, поскольку именно они взлетели с авиабазы Хмеймим незадолго до перехвата. В публикации отмечается, что израильские истребители намеревались нанести серию ударов по авиабазе сирийской правительственной армии Тифор (Т-4) в провинции Хомс.

По информации издания, на авиабазе размещено российское и иранское вооружение — Тегеран, как пишет Avia.pro, перебросил туда свои средства противовоздушной обороны.

6 декабря стало известно, что Израиль с авиабазы Пальмахим ВВС у побережья Средиземного моря испытал двигательную установку, предположительно, для баллистических ракет семейства Jericho («Иерихон»). Семейство Jericho включает в себя тактические и стратегические ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оснащением, а также послужило основой для израильских ракет космического назначения.

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