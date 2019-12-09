Защиту iPhone от кражи признали опасной

Функция блокировки iPhone негативно влияет на экологию и опасна для окружающей среды, так как вынуждает уничтожать практически новые смартфоны. К такому выводу пришли специалисты iFixit, на их отчет обратил внимание портал Digital Trends.

По мнению экспертов, проблема заключается в том, что утерянную, украденную или оставленную для утилизации технику Apple практически невозможно разблокировать без ведома владельца. После потери условный iPhone или MacBook можно ввести в режим пропажи с помощью функции «Блокировка активации», в результате чего девайс оказывается заблокированным для использования.

Питер Шиндлер (Peter Schindler), владелец одной из компаний по утилизации электроники, сетует на то, что в месяц специалистам приходится утилизировать до шести тысяч iPhone. Аппараты либо находят на улице и сдают в утиль, либо сами владельцы приносят их в компанию. При этом пользователи ошибочно блокируют устройства, из-за чего ими невозможно пользоваться. Шиндлер заметил, что весомая часть девайсов находится в хорошем состоянии и не нуждается в утилизации.

Чтобы компаниям по переработке электроники не пришлось уничтожать рабочие устройства и косвенно наносить вред экологии, iFixit рекомендует Apple изменить стандарты безопасности. Например, если оставленный для утилизации девайс заблокирован, но не находится в розыске, сервисные центры и перерабатывающие компании должны иметь возможность снять блокировку.

Эксперты полагают, что Apple может не согласиться с этим доводом и не изменит стандарты безопасности. В этом случае iFixit рекомендует информировать владельцев техники Apple, чтобы те не блокировали iPhone и MacBook, если выбрасывают гаджеты или сдают их на утилизацию.

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