Ягудин сравнил отстранение России от международных соревнований с войной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований.

Ягудин посчитал, что «накормленные футболисты и хоккеисты» смогут пережить эту ситуацию, но атлетам из других видов спорта будет сложно. Фигурист пожелал спортсменам не терять надежду из-за того, что в ближайшие четыре года они не смогут выступать под флагом страны. «Мы все равно круче всех остальных и это переживем! Мы умеем побеждать в войнах! И эту войну мы тоже выиграем, потому что мы русские!» — подытожил он.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Кроме того, стране на четыре года запретили проводить соревнования на своей территории. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия.

Отмечается, что отечественные спортсмены смогут соревноваться в международных турнирах только под нейтральным флагом. Россия собирается обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

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