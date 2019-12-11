В Донбассе назвали бессмысленным продление особого статуса

Продление Верховной Радой закона об особом статусе Донбасса без закрепления положений о полномочиях региона в украинской Конституции не способствует урегулированию конфликта. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, то, что украинские депутаты продлят закон, было ясно еще до «нормандского саммита». «Не продлить — значит, нарваться на оплеухи Запада и фактически заявить о выходе из минских соглашений, а там и до отмены западных санкций против России недалеко», — сказал Мирошник.

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Мирошник назвал бессмысленным продление действия закона без его согласования с республиками Донбасса и закрепления особого статуса региона в украинской Конституции. «Без закрепления — это просто странный законодательный рудимент, который противоречит основному закону и может быть отменен первым же судом», — заявил он.

Он напомнил, что при правлении бывшего президента Украины Петра Порошенко действие закона продлевали дважды, мотивируя это решение необходимостью сохранения антироссийских санкций и требованиями Запада. В ЛНР считают, что данный закон не работал «ни дня ни до, ни после пролонгации».

Ранее 11 декабря сообщалось, что депутаты Рады от партии «Слуга народа» зарегистрировали законопроект о внесении поправок к действующему закону об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Действие акта собираются продлить до конца 2020 года, о чем ранее пообещал президент Украины Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате».

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры. Верховная Рада постановила, что вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут эту территорию, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

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