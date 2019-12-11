Напавший на главу ЦИК Памфилову оказался психически больным

Завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову, совершенном в ночь на 6 сентября в ее доме в подмосковной Истре. Подозреваемый в совершении преступления оказался невменяемым, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, обвиняемый Ахад Карабалаев в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, поскольку страдал хроническим психическим заболеванием. К таким выводам пришла стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Уголовное дело передано в Генпрокуратуру, после чего материалы будут направлены в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении Карабалаева.

По данным Следственного комитета, обвиняемый с 2014 года находится в России без постоянной работы и места жительства. 6 сентября 2019 года он пробрался в дом Памфиловой с целью хищения денег и ценностей, где был застигнут хозяйкой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего преступник скрылся.

Карабалаева задержали 7 сентября, а через два дня отправили в СИЗО.

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