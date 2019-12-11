На заседании СПЧ подвергли критике власти Иркутской области

Журналист Иван Засурский и режиссер Александр Сокуров раскритиковали власти Иркутской области, обвинив их в незаконной вырубке леса и невыполнении поручений президента России Владимира Путина. С таким заявлением они выступили на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Засурский также рассказал, что на нижних уровнях власти в регионе сложилась серьезная система коррупции. По его мнению, одной из причин пожаров в Сибири прошедшим летом могло стать взяточничество.

В свою очередь, Сокуров отметил, что чиновники водят «хороводы вокруг президента» и не выполняют обещания по улучшению жизни граждан. Он подчеркнул, что люди проживают в разрушенных домах.

В ноябре вице-премьер Виталий Мутко потребовал от иркутских властей предпринять активные действия для ликвидации последствий паводков в регионе. Он пообещал приехать и узнать о результатах к 20 декабря. В конце октября его возмутил срыв установленных сроков по восстановлению жилья подтопленцев — вице-премьер назвал происходящее баловством.

Кроме того, Путин заявил, что лично проверит результаты работы по устранению последствий паводков. Он призвал местные власти ускориться.

Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В июле в Сибири также начались лесные пожары. К началу августа их площадь достигла почти трех миллионов гектаров.

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