Россиянка посетовала на дискриминацию в магазинах

Жительница Москвы Тина Георгиевская посетовала на проблему, с которой ее мать Надежда Полетаева сталкивается на входе в магазины. Дело в том, что у пожилой женщины установлен кардиостимулятор, поэтому ей запрещено проходить через рамки металлодетектора, написала Георгиевская в Facebook.

По словам россиянки, проход через рамки может привести к сбою настроек кардиостимулятора, а, следовательно, к угрозе здоровья и жизни. «Администраторы магазинов говорят, что мы не первые, кто обращается к ним с подобным вопросом, но сделать ничего не могут: не в их власти включать и отключать рамки», — добавила женщина, отметив, что это является дискриминацией по признаку нездоровья.

Георгиевская также рассказала, как однажды покупала для матери обувь. «Чтобы туфли померить, я должна была их выбрать по маминому описанию, попросить у продавца разрешения вынести их за рамки, чтобы моя 80-летняя мама (прыгая на одной ножке) их надела», — написала она.

Ранее, в июне, сообщалось об инциденте в одном из продуктовых магазинов в городе Электросталь. Охранник торговой точки заподозрил покупателя в краже, завел его в подсобное помещение и случайно задушил.

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