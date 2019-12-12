Бегун объяснил шлепок журналистки по ягодицам в прямом эфире

Томми Каллуэй, участвовавший в благотворительном забеге в американском городе Саванна, штат Джорджия, объяснил, почему шлепнул журналистку Алекс Бозарджян по ягодицам в прямом эфире. Его слова приводит Inside Edition.

По словам бегуна, он лишь собирался поднять руку, чтобы поприветствовать телезрителей, однако оказался слишком близко к Бозарджян и задел ее. При этом Каллуэй отметил, что не понял, к какой части тела журналистки он прикоснулся. «Возникло недопонимание», — посчитал он.

Спортсмен заявил, что не видел реакции Бозарджян на его прикосновение, поэтому побежал дальше. «Если бы я смог увидеть ее лицо, то мне стало бы стыдно. Я бы развернулся и принес извинения», — сказал Каллуэй.

Бозарджян вела репортаж с места события и стояла спиной к бегущим людям, которые махали в камеру. Одним из них был Каллуэй. Момент с предполагаемым шлепком попал в эфир, а потом видео появилось в Twitter. Бозарджян ретвитнула публикацию и обратилась к шлепнувшему ее бегуну: «Ты нарушил мои права, объективировал и смутил меня. Никакая женщина никогда не должна сталкиваться с подобным на работе или где бы то ни было».

Как уточняет Inside Edition, видео, на котором Каллуэй якобы шлепнул Бозарджян, было просмотрено десять миллионов раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!