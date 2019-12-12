Число жертв стрельбы в чешской больнице выросло

Число жертв стрельбы в больнице чешского города Острава выросло. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что умерла женщина, получившая тяжелые ранения во время ЧП. Она была в критическом состоянии. Жизням еще двоих раненых ничего не угрожает.

Ранее были опубликованы фотографии человека, которого считают главным подозреваемым в расстреле людей в больнице чешского города Острава. В общей сложности правоохранители выложили две фотографии. На одной из них мужчина изображен анфас, на второй он запечатлен идущим по коридору.

Преступник открыл стрельбу в больнице в Остраве утром 10 декабря. После этого он покончил с собой. По одной из версий, он мог мстить за смерть ребенка во время родов.

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