Верховная Рада оштрафует депутатов-прогульщиков

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова оштрафовать более 80 депутатов-прогульщиков парламента. Соответствующее решение опубликовано на сайте комитета.

В течение ноября эти депутаты не принимали непосредственного участия более чем в 30 процентах всех голосований и пропустили больше половины заседаний. В связи с этим предлагается лишить их в этом месяце выплат, которые возмещаются депутату на осуществление своих полномочий.

Всего насчитывается 81 кандидат на получение штрафа. Среди них — экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива и Вадим Рабинович, а также депутаты из президентской партии «Слуга народа», в том числе Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых критикуют за отклонения от линии партии.

Штрафы для депутатов, пропускающих заседания и не участвующих в голосовании без уважительной причины, предусматриваются законом, который в октябре приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее в Верховной Раде произошла очередная драка депутатов. Потасовка началась после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики — на депутатов от «Слуги народа» напали противники рассмотрения закона о рынке земли.

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