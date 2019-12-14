В России взлетели цены на яблоки

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом заявили аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По данным специалистов, обычно эти фрукты начинают дорожать в ноябре, однако в этом году цены начали расти еще в середине сезона. Отмечается, что оптовая цена за один килограмм в августе составляла 56,3 рубля, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. В сентябре рост составлял 26,6 процента (50,2 рубля), в октябре — 45,6 процента (50,1 рубля), в ноябре — 30 процентов (50,9 рубля).

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При этом в 2019 году подорожали как импортные, так и отечественные яблоки, хотя последние три года цены находились на одном уровне. Рост цен происходит на фоне рекордного урожая, который фиксируется второй год подряд. По данным Плодоовощного союза, в 2018 году урожай вырос на треть, по итогам 2019-го производство вырастет еще на 16 процента. Уточняется, что российские производители обеспечивают только 55 процентов потребностей страны.

В августе принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» подсчитала, что производство яблок после введения в августе 2015 года контрсанкций в отношении стран Запада выросло почти на 70 процентов. В целом же больше всех от продуктового эмбарго выиграли производители молока, овощей и фруктов.

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