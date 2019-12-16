Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам за хищения миллиардов

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении более 14 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Суд приговорил Кузнецова к 14 годам колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски, заявленные к бывшему чиновнику потерпевшими, — суд постановил взыскать с него более 14,3 миллиарда рублей.

Кузнецов проходил обвиняемым по делам о мошенничестве, легализации денежных средств и растрате. Он полностью признал вину в совершении преступлений.

Как установил суд, участники организованной группы под руководством Кузнецова, занимавшего пост министра финансов Московской области, и его первого заместителя Валерия Носова «путем обмана и злоупотребления доверием» приобрели у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области и легализовали денежные средства.

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Кроме того, было совершено хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма причиненного ущерба была оценена в 14 миллиардов рублей.

31 июля за участие в организованной преступной группе Кузнецова был заочно осужден на 11 лет гражданин США Дмитрий Котляренко. Еще трое сообщников подмосковного министра — Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова — были приговорены к различным срокам лишения свободы. Бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах также осуждена заочно.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008-м он покинул Россию. Его задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа и 3 января 2019 года экстрадировали в Россию.

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