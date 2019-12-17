Китай «удалил» чемпиона мира по футболу из-за слов о лагерях для мусульман

Китайские власти предупредили лондонский «Арсенал» о том, что государственные медиа не будут упоминать название клуба, пока не получат извинения за высказывания полузащитника Месута Озила о притеснениях мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник пишет, что в Китае была отменена трансляция последнего матча «Арсенала» в Премьер-лиге против «Манчестер Сити». Кроме того, в стране были заблокированы аккаунты Озила в социальных сетях, а его фан-клуб на 30 тысяч человек удалили. Также поисковые системы перестанут показывать фамилию футболиста в выдаче.

Озил 13 декабря опубликовал пост, в котором резко раскритиковал политику Китая в отношении мусульманского меньшинства. В публикациях на турецком языке говорится о репрессиях, которым подверглись уйгуры, и о содержании их в специальных лагерях. «Арсенал» открестился от высказываний немца и подчеркнул, что это его личное мнение, не связанное с позицией клуба.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. В Пекине же существование лагерей объясняют профилактикой террористической деятельности в регионе.

Озил — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. В июле 2018-го он ушел из команды, объяснив это тем, что в сборной не принимают его за немца.

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